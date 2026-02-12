Main Menu

दो दीवाने सहर में के प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ पहुंचेंगी मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी

12 Feb, 2026

mrunal thakur and siddhant chaturvedi will be arriving in chandigarh

ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म दो दीवाने सहर में अपनी फ्रेश और यूनिक लव स्टोरी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आ रहे हैं।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म दो दीवाने सहर में अपनी फ्रेश और यूनिक लव स्टोरी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आ रहे हैं और हाल ही में रिलीज़ हुए ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसी बीच फिल्म की टीम अब इसके प्रमोशन के लिए इस शुक्रवार चंडीगढ़ पहुंचने वाली है।

चंडीगढ़ में फिल्म की पूरी टीम, निर्देशक रवि उदयावर के साथ, मीडिया से बातचीत करेगी और मृणाल ठाकुर व सिद्धांत चतुर्वेदी अपने फैंस से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान फिल्म की कहानी, किरदारों और ट्रेलर को लेकर खास बातचीत देखने को मिलेगी।

ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयावर ने किया है। इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भारत कुमार रंगा ने रवि उदयावर फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। दो दीवाने सहर में 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

 

