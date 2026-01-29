Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | Amazon Alexa पर पहुंची Pocket FM की ऑडियो सीरीज़ लाइब्रेरी, अब वॉइस कमांड से सुनें कहानियां

Amazon Alexa पर पहुंची Pocket FM की ऑडियो सीरीज़ लाइब्रेरी, अब वॉइस कमांड से सुनें कहानियां

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 04:34 PM

pocket fm integration launched alexa enabled devices

ऑडियो सीरीज़ प्लेटफॉर्म Pocket FM ने Amazon Alexa के साथ अपने इंटीग्रेशन की घोषणा कर दी है, जिससे भारत में Alexa यूज़र्स के लिए Pocket FM की विशाल ऑडियो सीरीज़ लाइब्रेरी उपलब्ध हो गई है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ऑडियो सीरीज़ प्लेटफॉर्म Pocket FM ने Amazon Alexa के साथ अपने इंटीग्रेशन की घोषणा कर दी है, जिससे भारत में Alexa यूज़र्स के लिए Pocket FM की विशाल ऑडियो सीरीज़ लाइब्रेरी उपलब्ध हो गई है। इस लॉन्च के बाद यूज़र Echo स्मार्ट स्पीकर्स और स्मार्ट डिस्प्ले जैसे Alexa-enabled डिवाइसेज़ पर केवल वॉइस कमांड के ज़रिए लंबी, एपिसोडिक ऑडियो कहानियां सुन सकेंगे। “Alexa, start Pocket FM” कहकर श्रोता सीधे ऑडियो स्टोरीटेलिंग की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। भारत इस फीचर को लॉन्च करने वाला पहला देश है।

निर्बाध ऑडियो अनुभव देने का दावा
इस इंटीग्रेशन के साथ Pocket FM और Alexa मिलकर एक आसान और निर्बाध ऑडियो अनुभव देने का दावा कर रहे हैं। मौजूदा Pocket FM यूज़र Alexa ऐप पर अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं और वहीं से सुनना जारी रख सकते हैं, जहां उन्होंने पिछली बार छोड़ा था। वहीं नए यूज़र अलग-अलग जॉनर एक्सप्लोर कर सकते हैं और पसंदीदा ऑडियो सीरीज़ की शुरुआत पहले एपिसोड से कर सकते हैं। बिना अकाउंट लिंक किए भी कई घंटों का फ्री कंटेंट सुना जा सकेगा, जबकि पेवॉल के बाद Pocket FM अकाउंट लिंक या बनाने का विकल्प दिया जाएगा।

Pocket FM के एसवीपी का क्या कहना?
Pocket FM के एसवीपी और हेड – ब्रांड मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप्स, विनीत सिंह ने कहा कि स्टोरीटेलिंग का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी सहजता से फिट होती है। वहीं Alexa इंडिया की कंट्री मैनेजर टीना सिदाना ने बताया कि भारतीय ग्राहक ऑडियो कंटेंट के ज़रिए Alexa से सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं और Pocket FM की लाइब्रेरी इस अनुभव को और समृद्ध बनाएगी। इस साझेदारी से Pocket FM की पहुंच बढ़ेगी और Alexa यूज़र्स को लंबे फॉर्मेट की ऑडियो स्टोरीटेलिंग का नया अनुभव मिलेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!