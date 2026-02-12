‘भाजपा को पंजाब की समझ नहीं’ बोलने पर कैप्टन को मिली सजा, ED का समन भेज BJP ने कसा शिकंजा: परगट सिंह

पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का समन भेजे जाने पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क: पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक परगट सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का समन भेजे जाने पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा में अपनी स्थिति और पंजाब को लेकर पार्टी की समझ पर सवाल उठाए, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हो गई।

परगट सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा लंबे समय से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती आ रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में विपक्षी नेताओं पर ईडी और अन्य एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब और किसानों के हित में खड़े हुए थे, तब भी कथित तौर पर उन्हें रोकने के लिए एजेंसियों का सहारा लिया गया और उन पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया गया।

उन्होंने कहा कि अब कैप्टन के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, वैसा किसी भी पंजाबी नेता के साथ हो सकता है। यह उन नेताओं के लिए एक चेतावनी है, जो भाजपा या आम आदमी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। ऐसे नेताओं को कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचने की जरूरत है।

परगट सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सेहत को लेकर चिंता जताई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने सलाह दी कि अब कैप्टन को अपनी सेवानिवृत्ति का जीवन शांतिपूर्वक बिताना चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी भाजपा के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार भी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कई मामलों में अपने ही विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, जिससे मामले तार्किक नतीजे तक नहीं पहुंच पाते।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा रही हैं या उन्हें किनारे कर रही हैं। परगट सिंह ने कहा कि पंजाब में मीडिया की आवाज दबाने के लिए भी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

