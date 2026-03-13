'नागबंधम' का म्यूजिकल धमाका: "नमो रे" गाने का प्रोमो हुआ रिलीज, 15 मार्च 2026 को आएगा पूरा गाना

जब से इसकी घोषणा हुई है, 'नागबंधम' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, और लगातार दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा रही है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जब से इसकी घोषणा हुई है, 'नागबंधम' 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, और लगातार दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा रही है। इस माइथोलॉजिकल ड्रामा में विराट कर्णा, नभा नतेश और ऋषभ साहनी लीड रोल में हैं, जो पर्दे पर एक नई और दिलचस्प जोड़ी को साथ लेकर आ रहे हैं।

फिल्म का टीज़र पहले ही सामने आ चुका है, और अब मेकर्स ने इसके सबसे पसंदीदा पहले सिंगल "नमो रे" का प्रोमो रिलीज कर दिया है। इस छोटी सी झलक से एक आध्यात्मिक और भव्य म्यूजिकल अनुभव का अंदाज़ा मिलता है, जो दर्शकों को इस गाने के एपिक अंदाज़ की एक झलक देता है। अपनी दमदार वाइब और माइथोलॉजिकल सार के साथ, "नमो रे" ने 15 मार्च 2026 को पूरे गाने के रिलीज होने से पहले ही काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है।

प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "#Nagabandham का एक स्पिरिचुअल एपिक हर कोने में गूंजने के लिए तैयार है

पहला सिंगल #NaMoRe प्रोमो अब आउट हो गया है पूरा गाना 15 मार्च को सुबह 11:11 बजे रिलीज होगा"।

''नागबंधम' का टीज़र हाल ही में सामने आया और इसने जबरदस्त चर्चा बटोरी है, रिलीज होने के महज 24 घंटों के भीतर ही इसे 2 करोड़ (20 मिलियन) से ज्यादा व्यूज मिल गए। IMDb की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फिल्म पहले ही 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। टीज़र के भव्य पैमाने, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और शानदार विज़ुअल्स की काफी तारीफ हो रही है। यह भारतीय लोककथाओं और कहानियों से प्रेरित एक बहुत ही समृद्ध पौराणिक दुनिया की झलक दिखाता है।

​'नागबंधम' की कहानी, स्क्रीनप्ले और निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है। इसका निर्माण किशोर अन्नपुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी ने किया है। यह फिल्म 2026 की गर्मियों में पूरे भारत में रिलीज होने वाली है।