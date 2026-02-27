Main Menu

‘पेड्डी’ का दूसरा गाना ‘रई रई रा रा’ 2 मार्च को होगा रिलीज, हाई-एनर्जी एंथम से बढ़ेगी फिल्म की धड़कन

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 06:00 PM

second song peddi rai rai ra ra wil release on march 2

'चिकिरी' को मिले बेहिसाब प्यार के बाद, 'पेड्डी' के मेकर्स अब फिल्म का दूसरा गाना रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'चिकिरी' को मिले बेहिसाब प्यार के बाद, 'पेड्डी' के मेकर्स अब फिल्म का दूसरा गाना रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वृद्धि सिनेमाज ने फिल्म के दूसरे ट्रैक "रई रई रा रा" की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। टीम ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह गाना 2 मार्च, 2026 को आएगा, जो एक हाई-एनर्जी म्यूजिकल सेलिब्रेशन का वादा करता है।

​इस घोषणा को शेयर करते हुए वृद्धि सिनेमाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, "यह हिम्मत, जज्बे और गौरव का एंथम है Peddi का दूसरा सिंगल RaiRaiRaaRaa 2 मार्च को आ रहा है Peddi वर्ल्डवाइड रिलीज 30 अप्रैल, 2026 को।"

 

 

कैप्शन से ही गाने के मिजाज का पता चलता है, यह काफी इंटेंस, जोश से भरा और एड्रेनालाईन पंप करने वाला होने वाला है। अगर पहले गाने ने फिल्म की म्यूजिकल पहचान की एक मजबूत नींव रखी थी, तो 'रई रई रा रा' से उम्मीद है कि यह उस रफ्तार को और भी ऊपर ले जाएगा।

पहला गाना, 'चिकिरी चिकिरी', सुनने वालों के बीच पहले ही काफी हलचल मचा चुका है, जहां कई लोग इसके नए साउंड और ए.आर. रहमान के सिग्नेचर स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं। यह गाना सभी प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है। टीम ने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है कि यह तो "सिर्फ शुरुआत है", उससे दूसरे गाने को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।

​बुच्ची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित, 'पेड्डी' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ शिव राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू नजर आएंगे। वेंकट सतीश किलरू द्वारा अपने बैनर वृद्धि सिनेमाज के तहत और मशहूर प्रोडक्शन हाउस माइथ्री मूवी मेकर्स के सहयोग से बनाई गई यह फिल्म 30 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है।

 

