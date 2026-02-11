नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव के मुश्किल समय में दिया सहारा, निभाई दोस्ती की असली मिसाल

यह पहली बार नहीं है जब नवाजुद्दीन ने उनकी मदद की। पहले भी उन्होंने वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये का योगदान दिया था। वह हमेशा ऐसे कार्यों को हड़बड़ी और मीडिया से दूर रखते हैं और सार्वजनिक रूप से इनके बारे में बोलते नहीं हैं। उन्होंने हाल ही...

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने लंबे समय से दोस्त राजपाल यादव के कठिन समय में चुपचाप उनका साथ दिया है। अभिनेता के करीबी सूत्रों के अनुसार, नवाजुद्दीन ने इस दौरान मदद पहुंचाई है और इसे सार्वजनिक ध्यान में नहीं लाया। अपने निजी मामलों को लेकर हमेशा शांत रहने वाले नवाजुद्दीन ने यह कदम केवल दोस्ती और असली भावना के चलते उठाया, न कि किसी पब्लिसिटी के लिए।

सूत्रों ने बताया, “यह पहली बार नहीं है जब नवाजुद्दीन ने उनकी मदद की। पहले भी उन्होंने वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये का योगदान दिया था। वह हमेशा ऐसे कार्यों को हड़बड़ी और मीडिया से दूर रखते हैं और सार्वजनिक रूप से इनके बारे में बोलते नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में भी राजपाल यादव की मदद चुपचाप की।”

इसके अलावा, उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नवाजुद्दीन हर बार अपने दोस्त की जरूरत पर मौजूद रहे हैं और अक्सर पब्लिसिटी से बचते हुए मदद करते हैं। उनके इस व्यवहार से यह साफ होता है कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनका भी उतना ही ख्याल रखा।

पहले एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने लल्लनटॉप से बातचीत में बताया था कि राजपाल ने उनके संघर्ष के दिनों में कितनी मदद की थी। उन्होंने कहा, “जब राजपाल के पास अच्छा काम आता था, तो वह बहुत सारे लोगों की मदद करते थे। उन्होंने हमारे संघर्ष के समय हमारा सहारा बने रहे। उनका घर ऐसा था जैसे लंगर कोई भी आकर खा सकता था। वह मजाकिया हैं, लेकिन वास्तव में बहुत संवेदनशील इंसान हैं।”

इस बयान से उनके बीच गहरे सम्मान और आपसी कृतज्ञता का पता चलता है। यह दोस्ती फिल्म इंडस्ट्री में उन मजबूत रिश्तों की याद दिलाती है, जो साझा संघर्षों और भरोसे पर आधारित होती हैं, और जीवन भर के लिए मजबूत बंधन बनाती हैं।