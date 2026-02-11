Main Menu

ऑर्गेनिक सुपरपावर बना भारत !  BIOFACH 2026 में मिला ‘कंट्री ऑफ द ईयर’ सम्मान

Updated: 11 Feb, 2026 11:43 AM

india designated country of the year at biofach 2026 germany

जर्मनी के नूर्नबर्ग में होने वाले BIOFACH 2026 में भारत को ‘कंट्री ऑफ द ईयर’ चुना गया है। APEDA के नेतृत्व में भारत 20 से अधिक राज्यों के जैविक उत्पादों के साथ वैश्विक मंच पर अपनी ऑर्गेनिक ताकत दिखाएगा।

International Desk: भारत को दुनिया के सबसे बड़े जैविक उत्पाद व्यापार मेले BIOFACH 2026 में ‘कंट्री ऑफ द ईयर’ घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में होगा। भारत की भागीदारी का आयोजन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा किया जा रहा है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मंत्रालय के अनुसार, BIOFACH 2026 में भारत की मौजूदगी अब तक की सबसे व्यापक और प्रभावशाली होगी। BIOFACH जर्मनी जैविक खाद्य और कृषि क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्रदर्शनी मानी जाती है। APEDA पिछले एक दशक से इस आयोजन में लगातार भाग ले रहा है, लेकिन 14 वर्षों बाद भारत को फिर से केंद्र में जगह मिली है।


इंडिया कंट्री पैवेलियन की भव्यता
जैसे-जैसे दुनिया सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण-संवेदनशील जीवनशैली की ओर बढ़ रही है, BIOFACH 2026 में ‘कंट्री ऑफ द ईयर’ के रूप में भारत की भूमिका उसे वैश्विक ऑर्गेनिक लीडर के तौर पर और मजबूत करती है।APEDA द्वारा स्थापित इंडिया कंट्री पैवेलियन का क्षेत्रफल 1,074 वर्ग मीटर होगा, जिसमें 67 को-एग्ज़िबिटर भाग लेंगे। इनमें जैविक उत्पाद निर्यातक, किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी संस्थाएं, ऑर्गेनिक लैब्स, राज्य सरकार की एजेंसियां और कमोडिटी बोर्ड शामिल हैं। पैवेलियन में चावल, तिलहन, दालें, मसाले, जड़ी-बूटियां, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम प्यूरी और एसेंशियल ऑयल्स जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

 

 20 से अधिक राज्यों की भागीदारी
भारत के 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड से प्रदर्शक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो देश की कृषि विविधता को दर्शाता है। BIOFACH 2026 में आगंतुकों को भारतीय ऑर्गेनिक स्वाद का अनुभव भी मिलेगा। ऑर्गेनिक बासमती से बनी बिरयानी की लाइव टेस्टिंग के साथ-साथ इंद्रायणी, नवारा, गोबिंदभोग, रेड राइस और चक हाओ (ब्लैक राइस) जैसी GI-टैग्ड किस्में परोसी जाएंगी।  

