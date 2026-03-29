TVF ने एस्पिरेंट्स की हैट्रिक सफलता पर मनाया जश्न, अरुणाभ कुमार ने शेयर की टीम संग तस्वीरें

अरुणाभ कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर 'एस्पिरेंट्स' की टीम के साथ अपने घर की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जहाँ वे शो के तीनों सीज़न की कामयाबी का जश्न मना रहे थे।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। द वायरल फीवर (TVF) सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है और इसने लगातार दर्शकों को सबसे पसंदीदा कंटेंट दिया है। अपने बेहद रिलेटेबल शोज के साथ, उन्होंने साबित कर दिया है कि उनसे बेहतर ऑडियंस को कोई नहीं समझता। उनके पास कई सफल शोज हैं, जिनमें से एक 'एस्पिरेंट्स' है, जिसकी स्ट्रीमिंग 2021 में शुरू हुई थी और अब तक इसके तीन सुपरहिट सीजन आ चुके हैं। कामयाबी की इस हैट्रिक का जश्न मनाने के लिए, TVF के फाउंडर अरुणाभ कुमार ने पूरी टीम के लिए एक खास महफिल जमाई।

अरुणाभ कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

अरुणाभ कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर 'एस्पिरेंट्स' की टीम के साथ अपने घर की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जहाँ वे शो के तीनों सीज़न की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। उन्होंने कैप्शन में लिखा –"पूरी कास्ट और क्रू को भारत के सबसे पसंदीदा शोज में से एक का इतना शानदार 'थ्रीक्वल' तैयार करने के लिए बहुत-बहुत बधाई... एस्पिरेंट्स प्यार, दर्द, मुश्किलों और गर्व का मिला-जुला सफर रहा है... इसे लोगों का दिल जीतते देख मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। TSP पर एक स्केच के रूप में इसके जन्म से लेकर, दीपेश और शेरी का इस स्क्रिप्ट पर काम करना जिसे लगभग बंद किया जाने वाला था... और फिर गहरे कोविड के दौरान इसे दुनिया के सामने लाने की हमारी कोशिश तक।

इस शो को अनुराग, आशुतोष, पंकज, मनीष, नितिन तिवारी के साथ मिलकर लिखने और डायरेक्ट करने के लिए दीपेश को शाबाशी, जो एक पिलर की तरह शो के साथ खड़े रहे, और विजय सर को भी जिन्होंने यह पक्का किया कि हम इसे बना सकें।

लेकिन खास तौर पर कास्ट नवीन, जिन्होंने अभिलाष को पूरी शिद्दत से जिया है और उससे एक पल के लिए भी नहीं भटके; सन्नी, जिन्होंने भारत को सबसे यादगार किरदारों में से एक दिया; अभिलाष (एक्टर), जिन्हें मैं जानता था कि वो SK को अमर कर देंगे; शिवांकित, जिन्होंने गुरी को वो बनाया जो वो आज है; नमित, जिन्होंने अपने धैर्य वाले किरदार से दिल जीत लिए; सेलिना, जो दूसरे सीजन में आईं लेकिन लगा कि वो हमेशा से एक एस्पिरेंट थीं; और जतिन, जिनका पवन का किरदार उन तमाम हिंदी मीडियम दोस्तों को ट्रिब्यूट है जो देश की परवाह करते हैं। और असल जिंदगी के उन सभी एस्पिरेंट्स और भारत के उन सभी ऑफिसर्स को, जो समर्पण और त्याग के साथ इस देश को चलाते हैं... इस कहानी को इंस्पायर करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।"

TVF की एस्पिरेंट्स द वायरल फीवर की सबसे बेहतरीन पेशकशों में से एक है और इसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। अपनी इंस्पायरिंग, मजेदार, इमोशनल और बांधे रखने वाली कहानी की वजह से आज दर्शकों के बीच इस शो को लेकर भारी एक्साइटमेंट रहती है। यह उन चुनिंदा शोज में से एक है जिसने 'एसके सर की क्लास', 'संदीप भैया' और 'गुरी-धैर्य की लव स्टोरी' जैसे सफल स्पिन-ऑफ दिए हैं, और इन सभी को भी खूब पसंद किया गया है।

TVF ने की धमाकेदार अनाउंसमेंट्स

इसके अलावा, TVF ने 'प्राइम वीडियो प्रेजेंट्स' में अपनी धमाकेदार अनाउंसमेंट्स के साथ पूरी लाइमलाइट बटोर ली। चाहे Vvan और 'कॉलेज फेस्ट' जैसी फिल्में हों, 'पिरामिड' और 'वंश' जैसे नए शोज, या फिर एस्पिरेंट्स, पंचायत, ग्राम चिकित्सालय, 'सपने वर्सेस एवरीवन' और संदीप भैया के मच-अवेटेड नए सीजन्स, उनकी ये लिस्ट बहुत ही शानदार और डाइवर्स थी। यह अपने आप में एक ऐसा शोकेस था जिसने TVF को उस रात का असली विनर बना दिया।