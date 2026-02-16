विनीत कुमार सिंह ने ‘छावा’ की सालगिरह पर श्रद्धांजलि दी, बताया कैसे किरदार ने बदल दी उनकी जिंदगी

Edited By Reetu sharma,Updated: 16 Feb, 2026 03:45 PM
नई दिल्ली। अभिनेता विनीत कुमार सिंह ने अपनी फिल्म ‘छावा’ के एक साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम का सहारा लिया और एक खास रील साझा की, जिसमें फिल्म की शुरुआत से लेकर उसके असर तक की पूरी यात्रा को दर्शाया गया है। यह वीडियो एक भावुक श्रद्धांजलि की तरह है, जिसमें मीडिया की सराहना, शूटिंग के दौरान के बिहाइंड-द-सीन पल, अवॉर्ड नाइट के दृश्य, प्रीमियर की झलकियां और फिल्म के दमदार सीन शामिल हैं।
रील की शुरुआत रिलीज़ के समय आई सकारात्मक समीक्षाओं से होती है, जो फिल्म की कहानी और अभिनय की सराहना करती हैं। इसके बाद यह ‘छावा’ के सेट से अनदेखे बिहाइंड-द-सीन पलों की ओर बढ़ती है, जहां विनीत तैयारी करते हुए, टीम के साथ बातचीत करते हुए और अपने किरदार में पूरी तरह डूबे नजर आते हैं। ये सच्चे और सहज दृश्य दर्शकों को यह दिखाते हैं कि उनके किरदार को गढ़ने में कितनी मेहनत और अनुशासन लगा।
रील में फिल्म के कुछ यादगार फ्रेम भी दोबारा दिखाए गए हैं, जो दर्शकों को ‘छावा’ की तीव्रता और भावनात्मक गहराई की याद दिलाते हैं। इस मौके पर दिए गए अपने बयान में विनीत ने बताया कि यह फिल्म और उनका किरदार उनके लिए क्या मायने रखता है। उन्होंने कहा, 'छावा’ मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, मेरा दूसरा जन्म है। कवि कलश बनकर मैंने केवल एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि अपनी आत्मा का एक अंश जिया। इस एक साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अपने सपनों पर अटूट विश्वास करना सिखाया और दर्शकों के प्रेम की असली शक्ति का एहसास कराया। इस खूबसूरत यात्रा के लिए मैं दिल से आभारी हूँ लक्ष्मण उतेकर का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, Maddock Films और दिनेश विजन का, जिन्होंने इस कहानी को साकार किया। और विशेष आभार Vicky Kaushal का जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज बनकर मेरे ‘राजे’ और ‘सहचर’ की आत्मा को परदे पर जीवंत किया।
मैं उन सभी का भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे अपनाया और इस नई शुरुआत का हिस्सा बने।
यह यात्रा अभी जारी है… और मैं हर कदम उसी समर्पण, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ता रहूँगा।' उनका यह बयान प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री के साथियों के बीच काफी सराहा गया। कई लोगों ने कवी कलश के रूप में उनके अभिनय को उनके करियर की सबसे भावनात्मक और यादगार प्रस्तुतियों में से एक बताया।
इस एक साल की सालगिरह वाली रील के साथ, विनीत कुमार सिंह ने न केवल ‘छावा’ की सफलता का जश्न मनाया, बल्कि फिल्म की सामूहिक यात्रा को भी सम्मान दिया पहले दिन के शूट से लेकर आज तक मिल रहे दर्शकों के प्यार तक। यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है। आगे वह नेटफ्लिक्स की आगामी सीरीज़ ‘हेलो बच्चन’ में नजर आएंगे। इसके अलावा, वह सैयामी खेर के साथ एक आने वाली सीरीज़ में भी दिखाई देंगे और अन्य अनघोषित प्रोजेक्ट्स में भी काम करेंगे, जिससे उनका आने वाला समय काफी व्यस्त और रोमांचक रहने वाला है।