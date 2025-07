कॉलेज के ऊपर गिरे सैन्य विमान के भयानक वीडियो आए सामने, बुरी तरह जले छात्र तड़पते-भागते नजर आए ! कई लोग मरने की आशंका

Dhaka: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके में अफरातफरी मचा दी। बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 ट्रेनर जेट विमान राजधानी के उत्तरा इलाके में माइलस्टोन कॉलेज के पास दियाबारी इलाके में क्रैश होकर गिर गया।यह हादसा स्थानीय समयानुसार करीब दोपहर 1:30 बजे और भारतीय समयानुसार करीब 1:00 बजे हुआ।

More visuals . Chinese made F-7 of BAF has crashed over Milestone college in Uttara in #Bangladesh #Dhaka https://t.co/yZi90piV1t — ₩ØⱤⱠĐ ₩₳Ɽ ₮ⱧɄ₦ĐɆⱤ 🇺🇸 (@coolfunnyninja) July 21, 2025

हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है। हादसे के बाद का दृश्य इतना भयावह था कि इलाके में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और आसपास के घरों और कॉलेजों में दहशत फैल गई।



🚨 A f-7 trainer aircraft of Bangladesh Air Force has been reportedly crashed over Milestone College in capital Dhaka.

Many wounded students and civilians are being admitted into several hospitals.@Iyervval @Chellaney @Sanjay_Dixit @ANI @NIA_India @ShivAroor pic.twitter.com/t8BmZ1hL1y