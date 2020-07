इसके विपरीत केवल 4 फीसदी लोगों ने कहा कि अकेलेपन ने उनकी धूम्रपान की आदत को बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मार्च के अंत में कहा था कि धूम्रपान से व्यक्ति के कोरोनावायरस से संक्रमित होने और इसे दूसरों को संक्रमित करने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि धूम्रपान मानव श्वसन प्रणाली को कमजोर करता है। इससे कोरोना संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि यह विशेष रूप से मानव फेफड़ों को संक्रमित करता है।

लंदनः कोरोना महामारी से दुनिया भर में एक करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हैं व साढ़े 5 लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच करवाए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि कोरोना के डर से 10 लाख से अधिक लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया है। charity Action on Smoking and Health (Ash) द्वारा करवाए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार पिछले चार महीनों में 41% लोगों ने कोरोना के डर से सिगरेट पीना छोड़ दिया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) के एक सर्वे के अनुसार 2007 शुरू किए गए ऐसे सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से किसी भी वर्ष की तुलना में जून 2020 ने सबसे अधिक लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया। सरकारी सलाह में कहा गया है कि धूम्रपान करने वालों को अधिक गंभीर कोविद लक्षणों का खतरा हो सकता है।

