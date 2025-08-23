Main Menu

भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता...दहशत में लोग

Edited By Pardeep,Updated: 23 Aug, 2025 01:07 AM

जापान के तट के पास समुद्र में शुक्रवार तड़के 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। यह जानकारी संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने दी।

इंटरनेशनल डेस्कः जापान के तट के पास समुद्र में शुक्रवार तड़के 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। यह जानकारी संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने दी। भूकंप मॉस्को समय के अनुसार सुबह 1:34 बजे आया, जिसका केंद्र जापान के इवाते प्रान्त के ओफुनाटो शहर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित था। रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर 50 किलोमीटर गहराई में था।

कोई जान-माल का नुकसान नहीं

अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान या घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। न ही सुनामी को लेकर कोई चेतावनी जारी की गई है। स्थानीय मीडिया और आपातकालीन एजेंसियों की ओर से स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन स्थिति सामान्य बनी हुई है।

जापान में क्यों आते हैं बार-बार भूकंप?

जापान विश्व के उन देशों में शामिल है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसका कारण है कि जापान चार टेक्टोनिक प्लेट्स (Pacific, Philippine Sea, Okhotsk और Amurian) के जंक्शन पर स्थित है। इसलिए यहां छोटे-बड़े भूकंप आम हैं। सरकार और स्थानीय एजेंसियाँ ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहद सक्रिय और तैयार रहती हैं।

