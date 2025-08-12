भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता

इंडोनेशिया के वेस्ट पापुआ (West Papua) क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र (National Center for Seismology - NCS) के अनुसार, यह भूकंप दोपहर 1:54 बजे महसूस किया गया और इसका केंद्र जमीन से 39 किलोमीटर की गहराई में था।

क्यों आता है इंडोनेशिया में अक्सर भूकंप?

इंडोनेशिया भूगर्भीय दृष्टि से बहुत सक्रिय क्षेत्र है। यह देश ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सुंडा प्लेट, पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन सी प्लेट जैसी कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराव के कारण यहां अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसी घटनाएं होती रहती हैं।

वेस्ट पापुआ – एक संवेदनशील क्षेत्र

वेस्ट पापुआ, इंडोनेशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि बहुत सामान्य मानी जाती है। इस क्षेत्र में ज़मीन की परतें अक्सर खिसकती हैं, जिससे इस तरह के ज़ोरदार झटके महसूस होते हैं। यह भूकंप भी ऐसी ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

पिछले कुछ दिनों में दूसरी बड़ी घटना

गौरतलब है कि इसी महीने, 7 अगस्त 2025 को इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा क्षेत्र में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया था। यानी कुछ ही दिनों में इंडोनेशिया में दो बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं, जो इस देश की भूगर्भीय संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।

सुनामी की कोई आशंका नहीं

भूकंप के तुरंत बाद पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र (Pacific Tsunami Warning Centre) ने स्पष्ट कर दिया है कि इस भूकंप के बाद सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है।

इंडोनेशिया – ज्वालामुखियों की भूमि