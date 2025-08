23 साल से आयरलैंड में रह रहे भारतीय टैक्सी चालक पर हमला! नस्ली गालियां दी, कहा- "अपने देश लौट जाओ"

London: आयरलैंड में 23 वर्षों से रह रहे भारतीय मूल के एक टैक्सी चालक पर राजधानी डबलिन में बिना किसी उकसावे के हमला किया गया। स्थानीय पुलिस (गार्डाई) ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित लखवीर सिंह (40) ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने शुक्रवार की रात 20 वर्ष की आयु के दो युवकों को टैक्सी में बैठाया और डबलिन के बैलीमन उपनगर स्थित पॉपिनट्री छोड़ दिया। सिंह के मुताबिक, गंतव्य पर पहुंचने के बाद दोनों युवकों ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उनके सिर पर एक बोतल से दो बार वार किया। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने चिल्लाते हुए नस्ली गालियां दी और कहा कि ‘‘अपने देश वापस जाओ।''

Another violent anti-Indian attack in Ireland



Taxi driver Lakhvir Singh was attacked with glass bottles while doing his job pic.twitter.com/mtkwhLWISx — Journalist V (@OnTheNewsBeat) August 5, 2025