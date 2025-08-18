निर्णायक मोड़ पर जंगः नेतन्याहू ने सेना को गाजा पर पूरे कब्जे की छूट दी, हमास का कुख्यात कमांडर मारा

इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। इज़रायली सेना (IDF) ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी गाजा में हमास के कुख्यात कमांडर नासर मूसा ...

International Desk: इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। इज़रायली सेना (IDF) ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी गाजा में हमास के कुख्यात कमांडर नासर मूसा को एयरस्ट्राइक में मार गिराया है। मूसा राफा ब्रिगेड का अहम आतंकी था, जो हमलों की साज़िश रचता और आतंकियों को ट्रेनिंग देता था।मूसा की मौत के बावजूद इज़रायली सेना ने हमले और तेज़ कर दिए हैं। ताज़ा बमबारी खान यूनिस और एक ऐसे स्कूल पर हुई, जहाँ विस्थापित परिवारों ने शरण ले रखी थी। इस हमले में 37 लोग मारे गए जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

गाजा की गलियों में अब सिर्फ खंडहर और मलबा

गाजा की गलियों में अब सिर्फ खंडहर और मलबा नज़र आ रहा है। खान यूनिस में उस इमारत को भी निशाना बनाया गया, जिसे IDF के अनुसार हमास रॉकेट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता था। इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पर पूरा कब्ज़ा करने की छूट दे दी है। उनका कहना है- “यह जंग जल्द खत्म होगी और बंधकों को हर हाल में छुड़ाया जाएगा।” हालांकि, दुनिया के कई देश इसे गाजा के खात्मे का संकेत मान रहे हैं। वहीं, कुछ देशों ने इज़रायल का विरोध करते हुए फिलिस्तीन राज्य को मान्यता भी दे दी है।

नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय गुस्सा

इज़रायल की कार्रवाई को लेकर मुस्लिम देश और पश्चिमी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भड़क गया है। सऊदी अरब ने नेतन्याहू की नीतियों की आलोचना की।*न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी कहा- “नेतन्याहू रास्ता भटक चुके हैं और गाजा को तबाह कर इंसानियत को चोट पहुँचा रहे हैं।” उधर, तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग अपने प्रियजनों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नेपाली बंधक की बहन ने कहा- “करीब दो साल हो गए, कोई खबर नहीं मिली। कोई इंसान 680 दिन तक भूख और चोटों के बीच कैसे जिंदा रह सकता है।”

गाजा में मौत का आँकड़ा

संयुक्त रिपोर्टों के मुताबिक पिछले दो साल में 61,827 फिलिस्तीनी मारे गए ।

1,55,275 लोग घायल हुए हैं।

सिर्फ पिछले 24 घंटे में 51 मौतें और 369 घायल दर्ज हुए।



