अमेरिकी सुपर बाउल परेड में सामूहिक गोलीबारी में 1 की मौत, 21 घायल

इंटरनेशनल डेस्क: कैनसस सिटी चीफ्स की सुपर बाउल जीत का जश्न मनाने के लिए बुधवार की परेड के अंत में गोलीबारी में की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हो गइ जिसमें आठ बच्चे भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा, भयभीत प्रशंसक कवर के लिए भाग रहे थे और एक और यह एक हाई-प्रोफाइल सार्वजनिक कार्यक्रम था। गोलीबारी की ये घटना कैनसस सिटी में चीफ्स की सुपर बाउल जीत के बाद निकाली गई परेड के दौरान हुई।

कैनसस सिटी पुलिस प्रमुख स्टेसी ग्रेव्स ने एक संवाददाता सम्मेलन में गोलीबारी में मरने वालों की संख्या के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि प्रशंसक किसी संदिग्ध को पकड़ने में शामिल हो सकते हैं लेकिन वह तुरंत इसकी पुष्टि नहीं कर सकीं। “आज जो हुआ उससे मैं नाराज़ हूं। इस जश्न में आए लोगों को सुरक्षित माहौल की उम्मीद करनी चाहिए.' कब्र ने कहा. पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में या गोलीबारी के संभावित मकसद के बारे में तुरंत कोई विवरण जारी नहीं किया।

