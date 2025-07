अमेरिका की सड़कों पर मचा हड़कंप, ट्रंप के खिलाफ लोगों का भारी प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे 50 राज्यों के लोग

नेशनल डेस्क: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रेड और टैरिफ नीतियों के साथ-साथ कई अन्य फैसलों को लेकर अपने ही देश में घिर गए हैं। पिछले दो दिनों से अमेरिका के विभिन्न शहरों में ट्रंप के खिलाफ ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी जनता ट्रंप की कई नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतर आई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर, बैनर और नारों के साथ अपनी असंतुष्टि ज़ाहिर की है।

This is more than a protest; it’s a moral reckoning. We took to the streets in DC today to speak out against the Trump administration, because as Rep. John Lewis taught us, progress will come, but it will not come on its own! #GoodTroubleLivesOn pic.twitter.com/8ojV72HSNp — SEIU (@SEIU) July 18, 2025