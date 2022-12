जेल से बाहर आएगा कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

इंटरनेशनल डेस्क; नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने रिहाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद शोभराज करीब 19 साल बाद जेल से बाहर आएगा।

Supreme Court of Nepal orders release of French serial killer Charles Sobhraj



He has been released on the grounds of age. He has been in a Nepali jail since 2003 on charges of murdering 2 American tourists. The court also ordered his deportation within 15 days of his release. — ANI (@ANI) December 21, 2022