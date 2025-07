बांग्लादेश एयरक्राफ्ट क्रैश हादसे में 19 की मौत, 160 घायल

इंटरनेशनल डेस्क: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा क्षेत्र के दियाबारी इलाके में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे (भारतीय समयानुसार 1:00 बजे) एक बड़ा हवाई हादसा हुआ। बांग्लादेश वायु सेना (Bangladesh Air Force) का एक F-7 ट्रेनर विमान अचानक उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी खराबी के कारण माइलस्टोन कॉलेज के उत्तर कैंपस स्थित स्कूल की इमारत पर जा गिरा। इस भयावह हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और 160 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।



स्कूल बना हादसे का केंद्र, छात्रों में मची भगदड़

जिस समय विमान स्कूल की इमारत पर गिरा, उस वक्त वहां दर्जनों छात्र पढ़ाई कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र और शिक्षक अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे हैं। कुछ वीडियो में कॉलेज परिसर से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले आसमान से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और फिर विमान तेजी से नीचे गिरा। हादसे के बाद इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, F-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने दोपहर 1:06 बजे उड़ान भरी थी और महज 24 मिनट बाद 1:30 बजे क्रैश हो गया। यह जानकारी हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। हालांकि विमान के क्रैश होने की वजह को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हादसे की सूचना मिलते ही बांग्लादेश सेना और फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस की आठ यूनिट मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। एक अधिकारी के मुताबिक उन्हें दोपहर 1:18 बजे सूचना मिली जिसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की तीन यूनिट मौके पर पहुंचीं और दो अन्य यूनिट स्टैंडबाय में रखी गईं।



