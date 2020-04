लगभग 2 माह से ज्यादा महीने के बाद बुधवार को चीन के वुहान शहर से लॉकडाउन हटाते ही लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया । यही नहीं यहां के वेट मार्केट यानी ...

वुहानः लगभग 2 माह से ज्यादा महीने के बाद बुधवार को चीन के वुहान शहर से लॉकडाउन हटाते ही लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया । यही नहीं यहां के वेट मार्केट यानी मांस और मछली की दुकानें भी खुल गईँ लिहाजा यहां के सबसे बड़े बाज़ार बैशाज़ु के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगं की भीड़ यहां नॉन वेज खरीदने के लिए पहुंच रही है जबकि चीन के इन्हीं मांस-मछली के बाज़ारों से कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इस बाज़ार में लोगों के सामने ही मीट-मछली जिंदा काटे जाते है जबकि दुनिया के दूसरे शहरों के मार्केट में नॉनवेज आइटम को बाहर से काटकर सुपर मार्केट में लाकर बेचा जाता है।

