अमेरिका में बारिश-बाढ़ से तबाहीः पूरी तरह डूब गया न्यूयॉर्क, मेट्रो स्टेशन में घुटनों तक घुसा पानी (Video)

New york: अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक बार फिर मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की मार झेल रहा है। बीते सोमवार 14 जुलाई 2025 को हुई जबरदस्त बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे शहर के मेट्रो स्टेशन, जहां पानी घुसने के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि 28वीं स्ट्रीट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पानी घुस आया।

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Flood Emergency people are

trapped in subway way cars

NYPD called in to rescue passengers at many stations

unbelievable flooding ‼️‼️ pic.twitter.com/ZLTD9pcM8U — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 15, 2025