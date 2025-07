‘पागलपन से कम नहीं!’ पश्चिमी देश उलझे परमिट में, चीन ने खड़ी कर दी पावर की नई दीवार (Video)

Bejing: जब दुनिया के पश्चिमी देश किसी प्रोजेक्ट के लिए परमिट, फाइलों और कानूनी उलझनों में फंसे रहते हैं, तब चीन उसी दौरान कुछ ऐसा कर देता है जो देखने वालों को हैरान कर दे।ताज़ा उदाहरण है चीन का बाइहेतान हाइड्रो पावर स्टेशन जिसे बनाने में चीन ने ऐसा काम कर दिखाया जिसे विदेशी इंजीनियर भी ‘पागलपन’ कहकर पुकार रहे हैं।इस परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो वाकई अद्भुत था चीन ने लगातार बिना रुके 8 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस बांध पर डाल दी।

