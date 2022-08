कुवैत में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे में रंगी 100 बसें, गाया गया राष्ट्र गान  (देखें वीडियो)

भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के साथ ही विदेशों में इस आयोजन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी तरह कुवैत ने भी इस मौके पर....

कुवैत सिटीः भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के साथ ही विदेशों में इस आयोजन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी तरह कुवैत ने भी इस मौके पर खास अंदाज में भारत को बधाई दी। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुवैत में 100 बसों को हमारे तिरंगे में रंगते हुए देखना खुशी की बात है।

It's a delight to see 100 buses in Kuwait painted in our tricolour for India's 75th Independence Day.#IndependenceDay2022 #IndependenceDay #IndiaAt75 #HarGharTiranga #AmritMahotsav pic.twitter.com/04tBcRNIiP

— Ministry of Tourism (@tourismgoi) August 15, 2022

दरअसल, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुवैत में 100 बसों को तिरंगे में रंगा गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मौके पर कुवैत में भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज ने पहले महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन भेंट किए और फिर तिरंगा फहराने की रस्म अदा की। इस दौरान भारत का राष्ट्रगान भी गाया गया। किसी इस्लामिक देश में आजादी के 75 साल पूरे होने पर किए ये प्रयास भारत के गौरवमयी पल हैं।

Glimpses of Celebrations of 76th Independence Day of India @indembkwt:Floral tributes to the Statue of Mahatma Gandhi; Unfurling of the National Tricolor & Singing of the National Anthem #IndependenceDay2022 #AzadiKaAmritMahotsav @MEAIndia @IndianDiplomacy @AmritMahotsav pic.twitter.com/PRWhez9Gwl

— India in Kuwait (@indembkwt) August 15, 2022

आजादी का अमृत महोत्सव की न्यूयॉर्क में धूम, टाइम्स स्क्वॉयर में फहराया गया तिरंगा

भारत के आजादी का अमृत महोत्सव की धूम विदेशों में भी मची रही। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वॉयर पर तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ध्वजारोहण का यह कार्यक्रम अमेरिका में फेडरेशन ऑफ इंडिया और न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया।

#WATCH | USA: Singer & music composer Shankar Mahadevan sings 'Ae Watan' at Times Square in New York where the national flag will shortly be hoisted to mark the 76th #IndependenceDay of India#IndiaAt75 pic.twitter.com/vMBPEB36nI — ANI (@ANI) August 15, 2022

इस मौके पर भारतीय वाणिज्य दूतावास जनरल रणधीर जसवाल ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में न्यूयॉर्क के सिटी मेयर एरिक एडम्स भी मौजूद रहे। न्यूयॉर्क में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के इस मौके पर प्रसिद्ध संगीतकार देवी श्री प्रसाद और शंकर महादेवन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शंकर महादेवन ने देशभक्ति गीत 'ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू..' गाकर समां बांध दिया। मौके पर मौजूद प्रवासी भारतीयों ने शंकर महादेवन के सुर के साथ सुर मिलाया और टाइम्स स्क्वॉयर गूंज उठा।