5 गेंदों पर 5 छक्के, अफगानी क्रिकेटर ने मचाई तबाही, श्रीलंका के गेंदबाजों के उड़ाए होश (Video)

एशिया कप 2025 के 11वें लीग मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए 169/8 का स्कोर बनाया। इसके बाद श्रीलंका को जीत के लिए 170 रन का टारगेट छोड़ दिया गया।
इस पारी की सबसे बड़ी घटना थी टीम के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की जबरदस्त बल्लेबाज़ी। नबी ने सिर्फ 22 गेंदों पर 6 छक्के और 3 चौकों की मदद से 60 रन ठोक डाले, उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 272.7 रही। खास बात यह है कि उन्होंने 20वें ओवर की पहली 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मारे — ऐसा लग रहा था कि छठी गेंद पर भी छक्का लगेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं हुआ। नबी ने अपना अर्धशतक सिर्फ 19 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने एक ऐसी तीव्र पारी खेली जिसने श्रीलंका की गेंदबाजी को झकझोर दिया।
इसके अलावा कप्तान राशिद खान ने भी अहम योगदान दिया। उन्होंने 23 गेंदों पर 24 रन बनाये, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे, पारी के मध्य‑अंत में धीमे गति से बने मुकाबले में थोड़ी तेजी लाने की कोशिश की।
रिकॉर्ड, तुलना और अहम बातें
नबी की इस पारी ने उन्हें हार्दिक पंड्या से आगे निकाल दिया है। टी‑20 आई में 16‑20 ओवर के बीच सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अब नबी और डेविड मिलर शीर्ष पर हैं, दोनों के नाम 74‑74 छक्के दर्ज हैं। हार्दिक पंड्या के नाम अब तक इस श्रेणी में 71 छक्के हैं। अफगानिस्तान की यह पारी इस तरह की मैच स्थितियों में मध्य‑अंतिम ओवरों में आक्रामकता दिखाती है, खासकर जब लक्ष्य बड़ा हो या पिच धीमी हो गई हो।
T20I में सबसे ज्यादा छक्के (16-20 ओवर)
74 छक्के- मोहम्मद नबी (633 गेंद)
74 छक्के- डेविड मिलर (708 गेंद)
71 छक्के- हार्दिक पांड्या (613 गेंद)
70 छक्के- नजीबुल्लाह जादरान (550 गेंद)
55 छक्के-विराट कोहली (536 गेंद)
52 छक्के- रोवमैन पॉवेल (371 गेंद)
51 छक्के- इयोन मॉर्गन (424 गेंद)
50 छक्के- सिकंदर रजा (344 गेंद)
टी20आई में एक ओवर में लगातार सबसे ज्यादा छक्के (फुल मेंबर)
6 – युवराज सिंह बनाम स्टुअर्ट ब्रॉड, 2007
6 – किरोन पोलार्ड बनाम ए धनंजय, 2021
5 – डेविड मिलर बनाम मोहम्मद सैफुद्दीन, 2017
5 – मोहम्मद नबी बनाम दुनिथ वेललागे, 2025