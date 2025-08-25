Main Menu

Heavy Rain: मानसून से भारी बारिश का अलर्ट: 10 जिलों में स्कूलों में छुट्टी, 26-27-28-29 अगस्त तक रिकाॅर्ड तोड़ बारिश

25 Aug, 2025

नेशनल डेस्क:  राजस्थान में सक्रिय मानसून ने एक बार फिर से अपनी प्रचंडता दिखा दी है। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। तेज़ बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और कई इलाकों में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सेना तक को मोर्चा संभालना पड़ा है।

कहां-कहां टूटा बारिश का रिकॉर्ड?
दौसा जिले में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई - लगभग 285 मिमी से अधिक पानी बरस गया, जो सामान्य आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। नागौर जिले ने तो 50 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। केवल सात घंटे में 7 इंच बारिश ने शहर को पानी-पानी कर दिया। कॉलोनियां जलमग्न हो गईं, निचले इलाके डूबे और कई पुराने घर गिर गए। जयपुर में सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक 93 मिमी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है।

स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी
मौसम के बिगड़ते मिज़ाज को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है: जयपुर, नागौर, दौसा, बूंदी -26 अगस्त तक अवकाश

टोंक - 27 अगस्त तक स्कूल बंद
भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, करौली, उदयपुर - सोमवार को अवकाश घोषित

अगले चार दिन और रहेगा मानसून का प्रभाव
मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों जैसे उदयपुर, जोधपुर, सिरोही आदि में अगले कुछ दिनों यानि 26-27-28-29 अगस्त तक तेज बारिश की चेतावनी है। वहीं कोटा संभाग में फिलहाल थोड़ी राहत की संभावना है।

नदी किनारे गांवों में फंसे लोग, सेना ने चलाया रेस्क्यू अभियान
बूंदी जिले के कुछ गांवों की हालत बेहद गंभीर हो गई जब मेज नदी उफान पर आ गई और किनारे बसे कई गांव टापू में तब्दील हो गए। SDRF और NDRF की टीमों के साथ सेना के 115 जवानों ने मोर्चा संभाला। नावों के ज़रिए 110 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कुछ ग्रामीण 20 घंटे तक पानी से घिरे रहे।

अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में भी जल संकट
अजमेर शहर में सुबह चार बजे से देर शाम तक रुक-रुक कर तेज़ बारिश होती रही। नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा और कई स्थानों पर यातायात बाधित हुआ। बादलों के बीच सूरज की झलक दिखी जरूर, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई।

 अलर्ट में ये जिले
राज्य सरकार और मौसम विभाग ने जिन जिलों में अगले कुछ दिन विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है, उनमें शामिल हैं: उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अजमेर, नागौर, बूंदी

