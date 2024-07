तेहरान में इजरायली हमले में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद आखिरी तस्वीर आई सामने, ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हुआ था शामिल

नेशनल डेस्क: राजधानी तेहरान में मंगलवार की रात को एक भीषण इजरायली हमले में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हो गई। हमास और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस हमले की पुष्टि की है। हानिया और उनके बॉडीगार्ड की मौत की खबर सामने आई है। इजरायल ने 12 घंटे के अंदर यह दूसरा बड़ा हमला किया है, जिसके तहत हानिया को निशाना बनाया गया।







हानिया की हालिया गतिविधियाँ

इस्माइल हानिया हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इस अवसर पर वे कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटो में भी नजर आए थे। हानिया की ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद अली खामेनेई के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी हाल ही में सामने आई थीं। खामेनेई ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने हानिया और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन के महासचिव जियाद अल-नखला से मुलाकात की जानकारी दी थी।



इजरायली हमले का विवरण

हमले के कुछ घंटे बाद, इजरायली बलों ने उस घर को निशाना बनाया, जहां इस्माइल हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ ठहरे हुए थे। हानिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात की थी और इसके अगले ही दिन, इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। यह हमला एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य घटना के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब हानिया का नाम इजरायल के दुश्मनों की सूची में शीर्ष पर था।







इजरायल के हालिया सैन्य अभियान

इजरायल ने हाल के महीनों में कई प्रमुख हमलों का दावा किया है। इस साल अप्रैल में, इजरायली सेना ने हानिया के तीन बेटों की मौत की पुष्टि की थी, जिनका कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। इसी तरह, जुलाई के अंत में, इजरायली बलों ने बेरुत में हिज्बुल्लाह के टॉप कमांडर फउद शुकर को मार गिराने का दावा किया था। हानिया की मौत ने इजरायल के सैन्य अभियान की एक और कड़ी को जोड़ दिया है।



Imam Khamenei met with Mr. Ismail Haniyah, head of the political bureau of the Palestinian Islamic Resistance Movement Hamas, and Mr. Ziyad al-Nakhalah, the Secretary General of the Palestinian Islamic Jihad Movement. pic.twitter.com/H8LzJXyFgV — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 30, 2024