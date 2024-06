AIIMS अस्पताल भी हुआ पानी-पानी, ऑपरेशन थिएटर बंद, छतों से टपक रहा पानी (VIDEO)

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार हुई मानसून की पहली भारी बारिश ने लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। सड़कें पानी से भर गईं, जिस कारण गांड़ियां पानी में फंसी रहीं तो वहीं इस मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल का भी हाल बेहाल कर दिया। अस्पताल के अंदर तक पानी आ गया, जिससे एसी भी चलना बंद हो गए।

ऑपरेशन थिएटर बंद

यहां तेज बारिश के बाद छतों से पानी टपकता दिखा। इस कारण AIIMS में सभी ऑपरेशन थियेटर बंद रहे। हालात इतने खराब थे कि इमरजेंसी ऑपरेशन भी नहीं किए जा सके। यहां से मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर करना पड़ा।

