'इतालवी चश्मा' उतारकर भारतीय चश्मे पहनें, तभी देख पाएंगे देश का विकास: अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्वोत्तर भारत में ‘‘भ्रष्टाचार की संस्कृति'' को समाप्त किया है और विकास कार्यों के लिए निर्धारित धन अब आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा है, जबकि कांग्रेस के शासन में अधिकतर राशि बिचौलिए हड़प जाते थे। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के 50 साल में इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद ही इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ।

Amit Shah asks Rahul Gandhi to take off 'Italian glasses' to see development



Read @ANI Story | https://t.co/B3qfuXBVcT#AmitShah #RahulGandhi #BJP #Congress pic.twitter.com/JEMxiD1PE4