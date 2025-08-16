Main Menu

PM मोदी का बड़ा ऐलान: दिवाली पर GST रिफॉर्म्स का तोहफा, जानें क्या-क्या होगा सस्ता

Edited By Mansa Devi,Updated: 16 Aug, 2025 04:13 PM

announcement gift of gst reforms on diwali know what all will be

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स' का ऐलान करके देशवासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि ये सुधार इस साल दिवाली तक लागू हो सकते हैं। इन बदलावों से रोजमर्रा की कई...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स' का ऐलान करके देशवासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि ये सुधार इस साल दिवाली तक लागू हो सकते हैं। इन बदलावों से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा।

ये सामान होंगे सस्ते
नए GST रिफॉर्म्स के तहत GST स्लैब की संख्या कम हो सकती है और कई वस्तुओं पर टैक्स घट सकता है। जानकारों के मुताबिक, जिन चीजों पर अभी 12% टैक्स लगता है, वे अब 5% स्लैब में आ सकती हैं, और 28% टैक्स वाली वस्तुएं 18% स्लैब में आ सकती हैं।

इन बदलावों से ये सभी चीजें सस्ती हो सकती हैं:
किराने का सामान: दूध, सूखे मेवे, फ्रोजन सब्जियां और पास्ता।
बच्चों का सामान: पेंसिल, शॉर्पनर, और दूध की बोतलें।
रोजमर्रा की चीजें: साइकिल्स, जूते (1,000 रुपये से कम कीमत वाले), फर्नीचर, और बर्तन।
अन्य सेवाएं: इंश्योरेंस और एजुकेशन जैसी सेवाएं भी सस्ती हो सकती हैं।
हालांकि, तंबाकू और बीयर जैसे 'सिन्स कैटेगरी' के सामान पर 40% का अतिरिक्त GST स्लैब लग सकता है।

कैसे होगा यह संभव?
पीएम मोदी ने बताया कि इन सुधारों को लेकर राज्यों के साथ चर्चा पूरी हो चुकी है। अब यह प्रस्ताव GST काउंसिल के सामने रखा जाएगा। इस काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं। काउंसिल इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, "इस दिवाली, मैं आपके लिए इसे दोहरी दिवाली बनाने जा रहा हूं। इस दिवाली, आप देशवासियों को एक शानदार उपहार मिलेगा।" इन बदलावों से देश में खपत बढ़ने और अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।
 

