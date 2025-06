क्या आप तो नहीं इस्तेमाल कर रहे ये ऐप्स? खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, सरकार ने जारी किया अलर्ट

नेशनल डेस्क: भारत सरकार ने देशभर के Android उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और उसका साइबर जागरूकता हैंडल ‘Cyber Dost’ लगातार फर्जी वित्तीय ऐप्स से जुड़े साइबर खतरों को लेकर चेतावनी दे रहा है। Cyber Dost ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक सूची साझा की है, जिसमें उन फाइनेंशियल ऐप्स के नाम शामिल हैं जो प्ले स्टोर पर सक्रिय हैं लेकिन फर्जी हैं और यूज़र्स की निजी जानकारी तथा पैसे चोरी करने का खतरा पैदा करते हैं। इन ऐप्स को कुछ शत्रु देशों से जुड़ा भी माना जा रहा है, जो भारत के आम नागरिकों को साइबर जाल में फंसा कर उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स चुरा रहे हैं।



1/2

Think twice before you tap ‘Download’.



Some apps aren't just fake — they’re a threat to your data, money, and privacy.



Many of these have been traced to hostile foreign entities.



1. Check the app's authenticity

2. Stick to RBI-verified loan platforms... pic.twitter.com/scNVz6sZjn — CyberDost I4C (@Cyberdost) June 13, 2025