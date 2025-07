इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता का कैंसर से निधन, वाइफ ने की मौत की पुष्टि

नेशनल डेस्क: एक के बाद एक सदमे झेल रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बेहद दुखद खबर सामने आई है। ‘फैंटास्टिक फोर’ और ‘एफबीआई: मोस्ट वांटेड’ जैसी सुपरहिट फिल्मों से दुनियाभर में पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता जूलियन मैकमोहन (Julian McMahon) का निधन हो गया है। वे 56 वर्ष के थे और लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन की पुष्टि पत्नी केली मैकमोहन ने एक भावुक बयान के ज़रिए की। उन्होंने बताया कि जूलियन ने 2 जुलाई को फ्लोरिडा के क्लियर वॉटर में आखिरी सांस ली।

पत्नी ने जताया दुख, मांगी प्राइवेसी केली मैकमोहन ने अपने बयान में कहा, इस हफ्ते मेरे प्रिय पति जूलियन मैकमोहन का कैंसर से जूझते हुए शांतिपूर्ण निधन हो गया। वह जिंदगी और अपने फैंस से बेहद प्यार करते थे। जूलियन का मानना था कि अगर वह किसी की जिंदगी में थोड़ी भी खुशी ला सके तो यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।” उन्होंने आगे कहा कि यह वक्त उनके और परिवार के लिए बेहद कठिन है और उन्होंने लोगों से प्राइवेसी की अपील की ताकि वे इस निजी क्षण में शांति से शोक मना सकें।

कौन थे Julian McMahon?

जूलियन मैकमोहन का जन्म 1968 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वे किसी आम परिवार से नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता विलियम मैकमोहन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं (1971–72)।

Julian McMahon has died at the age of 56. pic.twitter.com/jJlxvpsQhP