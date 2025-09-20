Main Menu

    3. | Asia Cup 2025 से बाहर हुए यशस्वी जायसवाल, अब तोड़ी चुप्पी – बोले, 'मेरा वक्त जरूर आएगा'

Asia Cup 2025 से बाहर हुए यशस्वी जायसवाल, अब तोड़ी चुप्पी – बोले, 'मेरा वक्त जरूर आएगा'

Edited By Updated: 20 Sep, 2025 04:53 PM

asia cup 2025 yashasvi jaiswal t20 world cup 2024 shubman gill

एशिया कप 2025 में जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो तमाम क्रिकेट पंडितों और फैंस को उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल का नाम स्क्वाड में जरूर शामिल होगा। T20 World Cup 2024 में टीम का हिस्सा रहे जायसवाल को हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके प्रदर्शन...

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो तमाम क्रिकेट पंडितों और फैंस को उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल का नाम स्क्वाड में जरूर शामिल होगा। T20 World Cup 2024 में टीम का हिस्सा रहे जायसवाल को हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके प्रदर्शन और टैलेंट को देखते हुए Asia Cup में उनकी मौजूदगी तय मानी जा रही थी। लेकिन सबको चौंकाते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें स्क्वाड से बाहर रखा और उनकी जगह युवा स्टार शुभमन गिल को तरजीह दी गई। इस फैसले ने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक हलचल मचा दी। अब, इस पूरे घटनाक्रम पर खुद यशस्वी जायसवाल ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है।

क्या बोले यशस्वी जायसवाल?
टीम में शामिल न किए जाने पर जायसवाल ने बेहद संयमित और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा: “मुझे पता है कि ये चयनकर्ताओं का फैसला होता है और उनका ध्यान टीम कॉम्बिनेशन पर होता है। मेरा काम है मेहनत करना, प्रदर्शन करते रहना। मेरा समय आएगा, और जब भी मौका मिलेगा, मैं तैयार रहूंगा।” यह जवाब बताता है कि युवा खिलाड़ी न सिर्फ खेल में बल्कि मानसिकता में भी परिपक्वता दिखा रहे हैं।

अब तक का प्रदर्शन
यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतक के दम पर 723 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट और औसत दोनों ही शानदार रहे हैं - T20 जैसे तेज़ फॉर्मेट में उनका औसत 36 से ऊपर का है, जो किसी भी युवा बल्लेबाज़ के लिए काबिल-ए-तारीफ है।

Team India की शानदार फॉर्म
हालांकि जायसवाल को इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में अब तक जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ग्रुप स्टेज में भारत ने तीनों मुकाबले अपने नाम किए — पहले यूएई को हराया, फिर पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी, और आखिरी मैच में ओमान को मात दी। अब टीम Super-4 में प्रवेश कर चुकी है और अगला मुकाबला एक बार फिर चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से है, जो रविवार को खेला जाएगा। ऐसे में टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है।

गिल को क्यों मिला मौका?
टीम चयन में शुभमन गिल को वरीयता देने की एक बड़ी वजह उनका निरंतर प्रदर्शन और टॉप ऑर्डर में संतुलन बनाए रखना रहा है। हालांकि जायसवाल भी लेफ्ट हैंड बैटर के तौर पर एक वैरायटी पेश करते हैं, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट ने अनुभव और वर्तमान फॉर्म को तरजीह दी है।

जायसवाल को इस फैसले से जरूर झटका लगा होगा, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया दिखाती है कि वह मैदान में वापसी के लिए तैयार हैं। आने वाले महीनों में भारत को घरेलू और विदेशी सीरीज खेलनी हैं, और अगर जायसवाल डोमेस्टिक या IPL में दमदार प्रदर्शन करते हैं, तो वापसी की राह खुली है।

