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मिडिल ईस्ट जंग का असर: एयर कनाडा ने टोरंटो-दुबई उड़ानें 30 अप्रैल तक रोकीं, यात्रियों को दिया नया विकल्प

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 03:28 PM

air canada suspends toronto dubai flights till may 1 expands capacity to delhi

वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एयर कनाडा ने टोरंटो-दुबई उड़ानें 30 अप्रैल 2026 तक रद्द कर दी हैं, यानी सेवा 1 मई से पहले नहीं लौटेगी। दूसरी ओर एयर इंडिया समूह ने 14 मार्च को 80 उड़ानों का संचालन तय किया है और दिल्ली क्षमता बढ़ाकर यात्रियों को...

International Desk: वेस्ट एशिया में बिगड़ते सुरक्षा हालात का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर दिख रहा है। एयर कनाडा ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि दुबई के लिए उसकी उड़ानें 30 अप्रैल 2026 तक रद्द रहेंगी। इसका मतलब है कि टोरंटो-दुबई सेवा 1 मई 2026 से पहले बहाल नहीं होगी। एयरलाइन ने साफ कहा कि उड़ानें तभी धीरे-धीरे शुरू की जाएंगी जब सुरक्षित परिचालन संभव होगा। एयर कनाडा ने यह भी कहा है कि वह यात्रियों को कनाडा पहुंचने के विकल्प देने के लिए दिल्ली रूट पर क्षमता बढ़ा रही है। यानी जिन यात्रियों की यात्रा दुबई मार्ग से प्रभावित हुई है, उनके लिए दिल्ली एक अहम वैकल्पिक हब बनकर उभर रहा है। यह कदम खास तौर पर भारत-कनाडा यात्रा करने वालों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

 

उधर, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 14 मार्च 2026 को वेस्ट एशिया क्षेत्र से और वहां के लिए कुल 80 निर्धारित और अतिरिक्त उड़ानों के संचालन की घोषणा की है। आधिकारिक बयान के अनुसार, जेद्दा और मस्कट के लिए नियमित सेवाएं जारी हैं। साथ ही यूएई और सऊदी अरब के लिए 62 गैर-निर्धारित उड़ानें भी चलाई जानी हैं, हालांकि ये स्लॉट और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर रहेंगी। एयर इंडिया समूह के मुताबिक 14 मार्च को जेद्दा के लिए कुल 10 उड़ानें और मस्कट के लिए 8 निर्धारित उड़ानें संचालित की जानी हैं। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई से जेद्दा के लिए अतिरिक्त राउंड-ट्रिप भी तय किए गए हैं। इससे साफ है कि भारतीय एयरलाइंस इस संकट के बीच यात्रियों को निकालने और यात्रा विकल्प बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं।

 

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कतर से भी भारतीय यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने 13 मार्च की एडवाइजरी में कहा कि करीब 500 भारतीय नागरिक कतर एयरवेज की उड़ानों से कोच्चि और अन्य वैश्विक गंतव्यों के लिए रवाना हुए। दूतावास ने यह भी बताया कि कतर का हवाई क्षेत्र अभी आंशिक रूप से खुला है, इसलिए उड़ान संचालन सीमित बना हुआ है। स्पष्ट है कि वेस्ट एशिया संकट ने दुबई जैसे बड़े ट्रांजिट हब पर असर डाला है, लेकिन एयरलाइंस अब वैकल्पिक नेटवर्क खड़े कर रही हैं। एयर कनाडा दुबई बंद करके दिल्ली पर जोर दे रही है, जबकि एयर इंडिया खाड़ी रूट्स पर अतिरिक्त उड़ानों से दबाव संभालने की कोशिश कर रही है. आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए सबसे जरूरी चीज होगी बुकिंग से पहले एयरलाइन की ताजा ट्रैवल एडवाइजरी जरूर जांचना।

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