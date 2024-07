बांसुरी स्वराज ने राहुल के भाषण में ‘गलत' तथ्यों को लेकर लोकसभा में नोटिस दिया

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को लोकसभा में एक नोटिस दिया, जिसमें सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में कथित गलतियों का उल्लेख किया गया है। स्वराज ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपने भाषण में कुछ ‘‘गलत'' बयान दिए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके नोटिस पर लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर कहा मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि कृपया राहुल गांधी द्वारा जानबूझकर की गई गलतियों का संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें।







उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 115 के तहत नोटिस दिया है। अध्यक्ष के निर्देश 115 के तहत, कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए बयान में किसी गलती या अशुद्धि को इंगित करना चाहता है, तो सदन में मामले का उल्लेख करने या यह मुद्दा उठाने की अनुमति मांगने से पहले अध्यक्ष को गलती का विवरण बताते हुए लिख सकता है। सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष ऐसे साक्ष्य रख सकता है जो उसके पास आरोप के समर्थन में हों। तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिए लोकसभा अध्यक्ष मामले को मंत्री या संबंधित सदस्य के संज्ञान में ला सकते हैं।

The notice states, "The abovementioned statements made by LoP in the Lok Sabha are factually incorrect and misleading in nature and hence appropriate proceedings ought to be initiated as provided under Rule 115. I therefore pray that you kindly take cognizance of the deliberate… https://t.co/5sPO1qrm2e — ANI (@ANI) July 2, 2024