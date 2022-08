भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने से बेंगलुरू बना 'वेनिस'...पानी में डूबा आउटर रिंग रोड

नेशनल डेस्क: बेंगलुरू में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 3 सितंबर तक ग्रामीण और शहरी बेंगलुरु में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। भारी बारिश के चलते मंगलवार को स्कूल-कॉलेज बंद रहे। भारी बारिश के बाद कई पेड़ गिर गए और बेंगलुरू-मैसूर हाईवे में पानी भर गया।

Bangalore has turned into Venice. This is the Outer Ring Road River in Bellandur. ❤️❤️ pic.twitter.com/RDqGE7CtsC — The Educated Moron (@EducatedMoron) August 30, 2022