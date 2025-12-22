Mahindra Car Discount :जल्दी करें! कहीं हाथ से निकल न जाए ये मौका, महिंद्रा इन गाड़ियों पर दे रहा है लाखों का डिस्काउंट

Edited By Radhika, Updated: 23 Dec, 2025 04:01 PM

ऑटो डेस्क: अगर आपको Mahindra की गाड़ियां बहुत पसंद हैं और इस महीने कार खरीदने की सोच रहे तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। Mahindra & Mahindra ने अपनी गाड़ियों पर Year-end Discount का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत Scorpio, Thar Roxx और XUV700 जैसी पॉपुलर गाड़ियों पर लाखों रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यह खास ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक ही मान्य है।

किस गाड़ी पर मिल रहा है कितना डिस्काउंट?

महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक से लेकर डीजल-पेट्रोल सभी गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं:

XUV400 ( इलेक्ट्रिक): सबसे ज्यादा फायदा इसी पर मिल रहा है। आप पूरे ₹4.45 लाख तक की बचत कर सकते हैं।

XUV700: फैमिली की पसंदीदा इस SUV पर ₹1.55 लाख तक की छूट उपलब्ध है।

Scorpio Classic: क्लासिक लुक वाली स्कॉर्पियो पर ₹1.40 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं।

Thar Roxx: नई थार रॉक्स पर भी कंपनी ₹1.20 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है।

XUV 3XO: महिंद्रा की सबसे सस्ती SUV पर ₹1,14,500 तक की बचत की जा सकती है।

Scorpio-N: इस मॉडल पर सबसे कम यानी ₹85,600 तक का डिस्काउंट है।

ये है डिस्काउंट की वजह

ऑटोमोबाइल कंपनियां साल के अंत में अपना पिछला स्टॉक (MY2025) खत्म करना चाहती हैं ताकि नए साल में नए मॉडल लॉन्च किए जा सकें। महिंद्रा के लिए 'स्कॉर्पियो-N' का नया फेसलिफ्ट मॉडल भी पाइपलाइन में है, जिसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। यही कारण है कि कंपनी पुराने स्टॉक पर भारी छूट दे रही है।

खरीदने से पहले ध्यान दें

यह डिस्काउंट अलग-अलग शहरों, डीलरशिप और वेरिएंट (मॉडल के प्रकार) के आधार पर बदल सकता है। ऐसे में सही जानकारी के लिए अपने नजदीकी महिंद्रा शोरूम पर संपर्क करना सबसे बेहतर होगा।