के.आर. मार्केट के पास प्लास्टिक फैक्टरी में लगी भीषण आग, पांच लोगों की हुई दर्दनाक मौत

के.आर. मार्केट के पास नागरथपेट क्षेत्र में प्लास्टिक के सामान बनाने वाली एक इकाई में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों समेत कुल पांच व्यक्तियों की मौत हो गई है।

नेशनल डेस्क : के.आर. मार्केट के पास नागरथपेट क्षेत्र में प्लास्टिक के सामान बनाने वाली एक इकाई में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों समेत कुल पांच व्यक्तियों की मौत हो गई है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। मृतकों की पहचान मदन सिंह (38), उनकी पत्नी संगीता (33), उनके दो बच्चे रितेश (7) और विहान (5) तथा उनके पड़ोसी सुरेश कुमार (26) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मदन सिंह राजस्थान के मूल निवासी थे और पिछले लगभग 10 वर्षों से इस इमारत को किराए पर लेकर प्लास्टिक के सामान और चटाई बनाने की छोटी फैक्टरी चला रहे थे। वे इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रह रहे थे।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट को माना है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुबह लगभग 3:14 बजे आग लगने की सूचना उन्हें मिली। आग बुझाने के लिए आठ दमकल वाहन, 55 दमकलकर्मी और 21 अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा कि यह इकाई एक गोदाम की तरह है जिसमें भारी मात्रा में सामान रखा हुआ था, जिसके कारण आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। यह इमारत शहर के घनी आबादी वाले कारोबारी क्षेत्र में स्थित है।

दिल्ली के एम्स में भी लगी आग

वहीं, हाल ही में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मदर एवं चाइल्ड ब्लॉक में भी आग लगी थी। दमकल विभाग को शाम 5:15 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 9 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कैंपस के फायर सिस्टम ने आग बुझाने का कार्य तुरंत शुरू कर दिया था, जिससे आग तेजी से नियंत्रित की गई। एम्स की यह बिल्डिंग शीशे की होने के कारण अंदर धुएं का गुब्बार भर गया था। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आईवीएफ वार्ड है जबकि तीसरी मंजिल शिशु वार्ड के लिए है। इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।