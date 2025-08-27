Main Menu

बड़ी खबर: स्कूल में आग से जलकर बच्ची की मौत, परिजनों ने उठाया ये सवाल, VIDEO

पटना के गर्दनीबाग स्थित अमला टोला राजकीय स्कूल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पांचवीं कक्षा की एक छात्रा जोया प्रवीण की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग स्कूल...

नेशनल डेस्क: पटना के गर्दनीबाग स्थित अमला टोला राजकीय स्कूल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पांचवीं कक्षा की एक छात्रा जोया प्रवीण की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे हैं।

क्या हुआ था?

घटना बुधवार दोपहर की है, जब जोया स्कूल के बाथरूम में गंभीर रूप से झुलसी हुई मिली। उसे तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जोया ने अपने बयान में केरोसिन तेल का जिक्र किया था, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि यह तेल किसने डाला। वहीं, परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को जानबूझकर जलाया गया है। जोया के भाई शाहनवाज, जो उसी स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र हैं, ने बताया कि उन्होंने पुलिस के पास अपनी बहन का बैग देखकर उसे पहचाना।

कैसे हुआ हादसे का खुलासा?

स्कूल प्रशासन के अनुसार, कुछ छात्राओं ने बाथरूम से धुआँ उठता देखा था। जब शिक्षक वहाँ पहुँचे, तो दरवाजा अंदर से बंद था और जलने की बदबू आ रही थी। दरवाजा तोड़ने पर जोया झुलसी हुई हालत में मिली। पुलिस ने बाथरूम से केरोसिन की आधी भरी बोतल बरामद की है, जिसे जाँच के लिए भेजा गया है। यह भी सामने आया है कि जिस सातवें शौचालय में यह घटना हुई, वह लंबे समय से बंद था, जिस पर परिजनों ने सवाल उठाया है कि आखिर बंद पड़ा शौचालय अचानक कैसे खुल गया।

गुस्साए लोगों का प्रदर्शन

जोया की मौत की खबर फैलते ही, गुस्साई भीड़ ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की और फर्नीचर को नुकसान पहुँचाया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भीड़ ने थानेदार को भी पीट दिया और शिक्षकों को बंधक बना लिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

जांच के घेरे में स्कूल की सुरक्षा

इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल परिसर के पीछे कबाड़ की दुकानें हैं और दीवार भी नीची है। छात्राओं ने पहले भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल, पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है और सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है ताकि सच का पता लगाया जा सके।

