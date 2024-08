'रील नेता को असली लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा', वायनाड में राहुल गांधी का विरोध होने पर BJP ने कसा तंज

नेशनल डेस्क: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि केरल यात्रा के दौरान वायनाड के लोगों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'रील नेता' को 'असली लोगों' के गुस्से का सामना करना पड़ा। पूनावाला ने दावा किया कि विपक्ष के नेता ने शायद सवालों की बौछार का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उन्होंने रात 2 बजे एक्स पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बारे में पोस्ट करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें अपने 'मन की बात' बता दी।



वीआईपी की तरह आए, कार से बाहर भी नहीं निकले

पूनावाला ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में आरोप लगाया, "वायनाड के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया और चुनाव के दौरान उनका समर्थन किया, लेकिन वह इतने दिनों के बाद वीआईपी की तरह आए। वह देर से पहुंचे और गंदे होने से बचने के लिए कार से बाहर भी नहीं निकले। जनता ने सवाल किया कि अगर वह कार से बाहर नहीं निकले तो आने की जहमत क्यों उठाई।"



Reel Neta Rahul Gandhi gets taste of “real” anger of people



Many in Wayanad are seen expressing their anger against their resigned MP Rahul Gandhi. One person can be heard saying, "We worked & voted for him, he became MP. But now we don't need him here."



Another person says,… pic.twitter.com/TgojMThkdY — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) August 3, 2024