टेक-ऑफ के दौरान विमान का लैंडिंग व्हील टूट कर हुआ अलग...यात्रियों की अटकी सांसे, Video

नेशनल डेस्क: बोइंग 737 को रविवार को दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा दरअसल, टेक-ऑफ के दौरान इसका एक मुख्य पहिया विमान से अलग हो गया। घटना के एक वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ओआर टैम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर उतरते समय असुरक्षित व्हील हब से धुआं निकलते देखा गया। लैंडिंग वीडियो में दिखाया गया है कि इस घटना में हवाई जहाज़ के पहिये और दाहिना पंख दोनों आंशिक रूप से ढह गए। फ्लाईसैफेयर के प्रवक्ता के अनुसार, इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ क्योंकि केप टाउन जाने वाले विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद ग्राउंड क्रू ने लापता लैंडिंग व्हील के बारे में ऑनबोर्ड क्रू को सूचित किया।

