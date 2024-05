लोकसभा चुनाव का निरीक्षण करने भारत पहुंचे 23 देशों के 75 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि

इंटरनेशनल डेस्क. लोकसभा चुनाव का निरीक्षण करने के लिए 23 देशों के 75 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी (CEC) राजीव कुमार ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक देशों के बीच चुनावी प्रथाओं के उच्च मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए उन्हें भारत में आमंत्रित किया। लगभग 10 या अधिक अध्यक्ष और विभिन्न देशों के मुख्य चुनाव आयुक्तों के समकक्ष यहां मौजूद हैं। यह खुलासा करने की हमारी स्थापित नीति के अनुरूप है कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं।



सीईसी राजीव कुमार ने कहा- नई दिल्ली में रविवार को आयोजित इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग के उद्घाटन सत्र में 23 ईएमबी के 75 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि पांच शहरों और पांच राज्यों में मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे। वे देखेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक त्योहार को पारदर्शी तरीके से कैसे मनाया जा रहा है। ये सभी लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के भागीदार होंगे। इस चरण में मतदान अगले सप्ताह मंगलवार को होगा। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 लोकसभा क्षेत्र के मतदाता 1352 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली दमन और दीव हैं।

CEC Rajiv Kumar addresses over 75 international delegates from 23 EMBs at the inaugural session of International Election Visitors Prog held today at New Delhi.



Delegates given an overview of various facets of gigantic election exercise in world's largest democracy! #GE2024 pic.twitter.com/xkRC5MNBGs — Election Commission of India (@ECISVEEP) May 5, 2024