Bangladesh crisis: बंगाल में BSF हाई अलर्ट पर, डीजी ने अग्रिम चौकियों का दौरा किया

नेशनल डेस्क: पड़ोसी देश में संकट को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ के नवनियुक्त महानिदेशक (डीजी) दलजीत सिंह चौधरी ने स्थिति की समीक्षा की तथा पूर्वी कमान में बल के शीर्ष अधिकारियों से बात की। केंद्रीय बल के महानिदेशक पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बेनापोल-पेट्रापोल भारत बांग्लादेश भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा करने वाले हैं। चौधरी की राज्य यात्रा का यह दूसरा दिन है।



डीजी ने सीमाओं को सील करने पर अधिक जोर दिया

सूत्रों ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सटे अन्य संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। महानिदेशक पहले ही दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में फैले सुंदरबन क्षेत्रों में अस्थायी सीमा चौकियों का दौरा कर चुके हैं। पता चला है कि चौधरी ने पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा बांग्लादेश के साथ सीमाओं को सील करने पर अधिक जोर दिया है, ताकि बांग्लादेश संकट का फायदा उठाकर किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ की कोशिश को रोका जा सके।



अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर जोर

उन्होंने विशेष रूप से अस्थायी सीमा चौकियों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने तथा संवेदनशील सीमा बिंदुओं पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर जोर दिया, जहां से अवैध घुसपैठ की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने क्लोज-सर्किट टेलीविजन सेटों और नाइट विजन कैमरों के व्यापक उपयोग के माध्यम से रात्रि गश्त और निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया है, क्योंकि यह देखते हुए कि दिन के उजाले की तुलना में रात के समय अवैध घुसपैठ की संभावना अधिक होती है।



सूत्रों के अनुसार, दक्षिण बंगाल फ्रंटियर पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में संवेदनशील और छिद्रपूर्ण सीमा बिंदु अधिक हैं। इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक परामर्श जारी कर जनता को बांग्लादेश में उभरते संकट पर कोई भी विवादास्पद पोस्ट करने से बचने के लिए आगाह किया है।



#WATCH | West Bengal: BSF DG Daljit Singh Chaudhary arrives at the Petrapole (India-Bangladesh) border in North 24 Parganas district. pic.twitter.com/s3owqIAJmp — ANI (@ANI) August 6, 2024