Gold Price Today:  सस्ता हो गया सोना, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 10 ग्राम Gold का जानें नया रेट

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की है। बुधवार सुबह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे ग्राहकों के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई।

नई दिल्ली: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की है। बुधवार सुबह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे ग्राहकों के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई।

सोने के दाम में मामूली गिरावट

घरेलू वायदा बाजार (MCX) में आज सुबह सोना 0.07% यानी 67 रुपये टूटकर ₹98,629 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी भावों के अनुसार:

24 कैरेट सोना: ₹99,170 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹96,790 प्रति 10 ग्राम

20 कैरेट सोना: ₹88,260 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹80,330 प्रति 10 ग्राम

गिरावट की वजह क्या है?

डॉलर में मजबूती: अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की मांग को प्रभावित किया है। डॉलर महंगा होने से अन्य करेंसी वाले देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। US फेड की नीति का इंतजार: निवेशकों की नजर अमेरिका के केंद्रीय बैंक (Federal Reserve) की आगामी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स और चेयरमैन जेरोम पॉवेल की शुक्रवार को होने वाली स्पीच पर टिकी है। इससे पहले निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।

चांदी में बड़ी गिरावट

MCX पर चांदी का वायदा भाव आज सुबह 0.50% यानी 555 रुपये की गिरावट के साथ ₹1,10,790 प्रति किलो तक लुढ़क गया। यह गिरावट सोने की तुलना में ज्यादा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

गोल्ड (COMEX & Spot):

COMEX पर सोना 0.05% बढ़कर $3,360.40 प्रति औंस

स्पॉट गोल्ड 0.07% की तेजी के साथ $3,318.25 प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा

सिल्वर (COMEX & Spot):

COMEX सिल्वर 0.57% गिरकर $37.60 प्रति औंस

स्पॉट सिल्वर 0.50% की गिरावट के साथ $37.21 प्रति औंस