OMG! ICU में एडमिट हुए कप्तान शुभमन गिल, उनकी सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें कैसी है तबियत?

नेशनल डेस्क। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान शुभमन गिल गर्दन में गंभीर चोट लगने के कारण बचे हुए कोलकाता टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई (BCCI) ने इस बात की पुष्टि करते हुए उनकी सेहत पर अपडेट दिया है।

चौका मारने के बाद हुए थे चोटिल

यह घटना कोलकाता टेस्ट मैच के दूसरे दिन हुई। कप्तान शुभमन गिल अपनी पारी की तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में चोटिल हो गए। शॉट खेलने के तुरंत बाद उनके गर्दन में तेज़ दर्द शुरू हो गया जिसके कारण उन्हें तुरंत मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा।

आईसीयू में कराया गया था एडमिट

मैदान से बाहर जाने के बाद गिल की चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति की बारीकी से जांच की और एहतियातन उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में रखा गया था जिस पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए थी।

बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट

बीसीसीआई ने आज गिल की फिटनेस को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है:

कोलकाता टेस्ट से बाहर: बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि कप्तान शुभमन गिल अब बचे हुए पहले टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

मेडिकल टीम की निगरानी: अस्पताल के डॉक्टरों के साथ-साथ बीसीसीआई की मेडिकल टीम भी गिल की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है।

दूसरे टेस्ट से पहले वापसी की उम्मीद

हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह उम्मीद जताई है कि शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मैच से पहले फिट होकर वापसी कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के तुरंत बाद टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलनी है। चूंकि गिल वनडे टीम के भी कप्तान हैं इसलिए उन्हें उस सीरीज में भी खेलना जरूरी होगा। इसके बाद होने वाली टी20 सीरीज में उन्हें आराम दिया जा सकता है।