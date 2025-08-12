Main Menu

  • धोपेश्वर मंदिर का निरीक्षण – संभागायुक्त एवं सीईओ बरेली का संयुक्त दौरा

Edited By Anu Malhotra,Updated: 12 Aug, 2025 03:41 PM

ceo bareilly tanu jain dhopeshwar temple

धरोहर पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से संभागायुक्त सौम्या मैडम एवं सीईओ बरेली डॉ. तनु जैन ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ धोपेश्वर मंदिर का विस्तृत निरीक्षण किया।

बरेली – धरोहर पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से संभागायुक्त सौम्या मैडम एवं सीईओ बरेली डॉ. तनु जैन ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ धोपेश्वर मंदिर का विस्तृत निरीक्षण किया।

दौरे के दौरान मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। स्थानीय निवासियों और मंदिर आने वाले भक्तों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव ध्यानपूर्वक सुने गए, ताकि आगामी विकास योजना जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार की जा सके।

निरीक्षण के समय अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी ओर से विकास कार्यों की रूपरेखा पर सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर में लंगर हॉल के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को निशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध होगी। यह पहल मंदिर के सेवा और आतिथ्य भाव को और सशक्त करेगी।

PunjabKesari

संभागायुक्त सौम्या मैडम एवं सीईओ डॉ. तनु जैन ने संयुक्त रूप से यह आश्वासन दिया कि धोपेश्वर मंदिर को एक सुव्यवस्थित, आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल सांस्कृतिक-धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना में आधुनिक सुविधाओं का समावेश, बेहतर भीड़ प्रबंधन, परिसर का सौंदर्यीकरण और पर्यटन दृष्टि से विशेष सुधार शामिल होंगे।

यह संयुक्त दौरा एक व्यापक विकास योजना की शुरुआत है, जो मंदिर की पवित्रता को बनाए रखते हुए इसे बरेली जिले का प्रमुख आध्यात्मिक एवं पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

