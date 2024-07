अरुणाचल प्रदेश के CM बोले- राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास कर रही ‘टीम अरुणाचल'

नेशनल डेस्क: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि ‘टीम अरुणाचल प्रदेश' विकसित भारत के लक्ष्य को 2047 तक साकार करने के लिए हर क्षेत्र में बदलाव लाने और राज्य के सर्वांगीण विकास के वास्ते अथक प्रयास कर रही है।



Proud to represent Arunachal Pradesh at the 9th Governing Council Meeting of NITI Aayog!



Thrilled to share that our state has upgraded from a 'Performer' to a 'Front Runner' State as per NITI Aayog's SDG scorecard for 2023-24!



In my address, following vision of Hon PM Shri… pic.twitter.com/beCm35s9ox — Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) July 27, 2024