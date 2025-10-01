Main Menu

T20 World Cup जीत के बाद खिलाड़ियों को नहीं मिली मनी प्राइज़... 25 लाख का चेक हुआ बाउंस

01 Oct, 2025

नेशनल डेस्क:  क्रिकेट इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनके पीछे छुपी राजनीतिक और प्रशासनिक कहानियां भी सामने आती हैं। ऐसा ही एक विवादास्पद किस्सा पाकिस्तान की 2009 T20 world cup जीत से जुड़ा है, जब टीम को मिली खुशी के बीच खिलाड़ियों को मिलने वाला वादा पूरा नहीं हो पाया। इस पूरी घटना पर पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने खुलकर बात की है, जो कई क्रिकेट प्रेमियों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है।

T20 world cup 2009 की जीत और आर्थिक धोखा
2009 में जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, तब टीम के खिलाड़ियों को तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की ओर से 25-25 लाख रुपए का चेक देने का वादा किया गया था। सईद अजमल के मुताबिक, खिलाड़ियों को यह चेक मिलने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इसे भुनाने की कोशिश की, तो पता चला कि यह चेक बाउंस हो गया है। इसके बाद भी खिलाड़ियों को किसी तरह का भुगतान नहीं मिला। यहां तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन ने भी भुगतान से मना कर दिया। इस पूरे मामले ने खिलाड़ियों को खिताब जीतकर भी खाली हाथ छोड़ दिया।

सईद अजमल ने इस घटना को एक बड़ा धोखा बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों को केवल ICC की ओर से पुरस्कार राशि मिली थी, जबकि घरेलू स्तर पर उनसे वादे तो बहुत हुए लेकिन पूरा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इसे क्रिकेट और खिलाड़ियों के साथ बड़ी बेइमानी बताया।

Asia Cup 2025 के विवाद में मोहसिन नकवी का विवादित रवैया
हाल ही में एशिया कप 2025 के दौरान भी क्रिकेट प्रशासन से जुड़ा एक विवाद सामने आया। जब भारत ने एशिया कप का खिताब जीता, तो PCB चीफ मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी और भारतीय खिलाड़ियों के मेडल खुद लेने की कोशिश की, जिसे खिलाड़ियों ने साफ मना कर दिया। इसके बाद नकवी ने गुस्से में ट्रॉफी और मेडल लेकर वापस लौटने का फैसला किया। इस व्यवहार को कई लोगों ने पद के अपमान के रूप में देखा क्योंकि ऐसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को टीम की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। इस दौरान BCCI ने भारतीय खिलाड़ियों को 21 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सही सम्मान माना गया।

भारत की अजेय T20  Asia Cup जीत
टी20 एशिया कप 2025 में भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जबरदस्त दबदबा बनाया। लगातार सात मैच जीतते हुए भारत ने टूर्नामेंट में कोई भी विरोधी टीम को टिकने नहीं दिया। खासतौर पर पाकिस्तान को तीन बार हराकर भारतीय टीम ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया।

