'डेकेयर' बना 'डरकेयर'! 15 महीने की बच्ची को मारे थप्पड़, जमीन पर पटका और दांतों से काटा, मेड ने पार की हैवानियत की हदें, Video Viral

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक डे केयर सेंटर में 15 महीने की बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसायटी के BLIPEE डे केयर सेंटर में एक मेड ने बच्ची को न सिर्फ थप्पड़ मारे और जमीन पर पटका, बल्कि उसे प्लास्टिक की बेल्ट से भी पीटा और दांतों से काटा। यह सारी हैवानियत डे केयर सेंटर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

मां ने पकड़ी हैवानियत

बच्ची की मां जब उसे डे केयर से वापस लाई तो बच्ची लगातार रो रही थी। जांच करने पर उन्होंने बच्ची की जांघों पर गोल निशान देखे। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि ये निशान "बाइट" के थे, यानी बच्ची को दांतों से काटा गया था। इसके बाद मां ने डे केयर सेंटर में सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की।

A horrific video from a daycare in Noida has surfaced, showing a woman worker hitting and biting a 15-month-old toddler. A case against her was registered, and she was arrested.



Details.https://t.co/awY0b0MOr6#Noida pic.twitter.com/WluY2HOxnc — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) August 11, 2025

सीसीटीवी में कैद हुई हैवानियत

शुरुआत में डे केयर की प्रमुख ने फुटेज दिखाने से मना किया, लेकिन सख्ती करने पर जब फुटेज देखी गई तो सब दंग रह गए। वीडियो में मेड बच्ची को गोद में लिए हुए थी और उसे लगातार थप्पड़ मार रही थी। वह बच्ची को जमीन पर पटकती और बेल्ट से भी पीटती नजर आई।

आरोपी मेड और डे केयर प्रमुख पर केस दर्ज

बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-142 थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है। डे केयर सेंटर की प्रमुख, चारू अरोरा, के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। पुलिस इस मामले में बीएसए गौतमबुद्धनगर और चाइल्ड वेलफेयर के अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांग रही है।