माइक्रोसॉफ्ट सर्वर फेल होते ही दिल्ली एयरपोर्ट की हालत खराब, मार्कर से लिखा जा रहा फ्लाइट का शेड्यूल

नेशनल डेस्क: माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की हालत खराब हो गई है। शुक्रवार को भारत में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द और विलंबित हुई है, जिसका सबसे अधिक खामियाजा दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे और मुंबई हवाई अड्डों को भुगतना पड़ा। फ्लाइट का शेड्यूल मार्कर से लिखा जा रहा है। दुनियाभर में विंडोज वर्कस्टेशन पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर स्क्रीन दिखाई देने के बाद न केवल एयरलाइंस, बल्कि बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टर समेत व्यवसाय भी प्रभावित हुए।



उड़ानों में लगभग 40 मिनट की देरी

इस व्यवधान के कारण एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयरलाइंस और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों की बुकिंग और चेक-इन सेवाएं प्रभावित हुईं। कई एयरलाइनों ने हवाई अड्डों पर मैन्युअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं का सहारा लिया और यात्रियों से हवाई अड्डों पर जल्दी पहुंचने का अनुरोध किया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों में औसतन 51 मिनट की देरी हुई, जबकि दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उड़ानों में लगभग 40 मिनट की देरी हुई।



चेन्नई हवाई अड्डे पर नियमित यात्री-केंद्रित गतिविधियाँ भी प्रभावित हुईं, जहां 21 प्रस्थान और आगमन उड़ानें रद्द कर दी गईं। रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 30 उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयर इंडिया ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की खराबी के कारण उसके सिस्टम "अस्थायी रूप से प्रभावित" हुए हैं, जिसके कारण देरी हुई है।



एयरलाइन स्पाइसजेट ने कहा कि उसे उड़ानों के बारे में अपडेट देने में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन ने एक्स पर पोस्ट किया, "हमारी टीम इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।" अकासा एयरलाइंस ने कहा कि मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी। उसने कहा, "हमारे सेवा प्रदाता के साथ बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं के कारण, बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग प्रबंधन सेवाओं सहित हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी।"



