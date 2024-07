Delhi Coaching centre के बेसमेंट में पानी भरने का खौफनाक VIDEO आया सामने, 3 छात्रों की मौत

नेशनल डेस्क: IAS कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने का खौफनाक VIDEO सामने आया है। इस आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। यह घटना केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा 20 आईएएस कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक व्यापार प्रथाओं की व्यापक जांच का हिस्सा है। सीसीपीए ने अपने पाठ्यक्रमों और सफलता दर के संबंध में पारदर्शिता के बिना छात्रों को आकर्षित करने के लिए उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के नाम और छवियों का उपयोग करने के लिए कई संस्थानों पर जुर्माना लगाया है और दूसरों को नोटिस जारी किया है।

मृतकों की पहचान श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन के रूप में हुई है, जो तेजी से भरे बेसमेंट में फंस गए थे। ऑनलाइन सामने आए 18 सेकंड के वीडियो में कथित तौर पर लोगों को जलप्रलय में फंसे लोगों को बचाते हुए दिखाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने सात घंटे लंबे बचाव अभियान का समापन किया, जिसके दौरान तीन मृतकों के शव बरामद किए गए। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (मध्य) एम हर्ष वर्धन ने पुष्टि की, "एनडीआरएफ का तलाशी अभियान समाप्त हो गया है और तीन शव बरामद किए गए हैं।" ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मी शामिल थे। एक अन्य वीडियो में एनडीआरएफ कर्मियों को मृतकों के शव बाहर निकालते हुए दिखाया गया है।

Heartbreaking situation in Delhi's Karol Bagh one IAS aspirant confirmed dead and two others still missing after basement flooding at an IAS coaching centre due to intense rainfall Thoughts and prayers are with the victims and their families 😭 #DelhiFloods #KarolBagh #IAS #UPSC pic.twitter.com/n7gMElVaem